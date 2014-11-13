أرامكو السعودية تدشن حملة «هدية المعرفة» ل1500 طالب وطالبة.. بجدة

نوه الأستاذ أحمد الزهراني مساعد المدير العام لإدارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية بمحافظة جدة بمبادرة "هدية المعرفة" وتجسد الشراكة بين وزارة التربية والتعليم وأرامكو السعودية والتي تسهم في إثراء المعرفة لدى الطلاب والطالبات بما يحقق الأهداف التربوية والتعليمية، كما تحفزهم على الإبداع والابتكار الذي يبني المستقبل المشرق للوطن والتميز لأبنائه.

جاء ذلك عقب تدشين أرامكو السعودية، أمس حملتها الخيرية في محافظة جدة لتوزيع "هدية المعرفة" بواقع 1500 جهاز حاسوب لوحي (تابلت) على الطلاب والطالبات المحتاجين والمتميزين محملة بتطبيقات تعليمية مفيدة ومناسبة بحضور عبدالله بن عيسى العيسى مدير إدارة شؤون أرامكو السعودية بالمنطقة الغربية، مرزوق اللحياني وكيل مدير شؤون أرامكو بمنطقة جدة، رائد العلوني رئيس العلاقات العامة في أرامكو السعودية بالمنطقة الغربية وحسن السالمي مدير إدارة التوجية والإرشاد في تعليم جدة وعدد كبير من أولياء الأمور.

وفي لمسة حانية، تفاعل أحمد الزهراني وعبدالله العيسى مع الطالب باسل الزهراني (أولى ثانوي) من ذوي الاحتياجات الخاصة بالنزول من المسرح وتسليمه هدية المعرفة وسط تصفيق من الحضور.

وأشار الزهراني إلى أن مثل هذه البرامج تحظى بالاهتمام من قبل المسؤولين بالوزارة، لما لها من أهداف تربوية ومعرفية كبيرة، مقدما شكره لشركة أرامكو السعودية على مساهماتها المتميزة المستمرة في مجالات المعرفة المختلفة ومنها هذه المبادرة الإثرائية الهادفة، مشدداً على أهمية التحول للمجتمع المعرفي وتعزيز الشراكة المجتمعية في هذا الخصوص.

وأكد مدير شؤون أرامكو السعودية بالمنطقة الغربية عبدالله بن عيسى العيسى في كلمته أن مبادرة الشركة تعزز من مسيرة المجتمع المعرفي للطلاب والطالبات بالمدارس وتجسد مفهوم الشراكة المجتمعية مع وزارة التربية والتعليم وشركة الاتصالات السعودية وشركة هواوي ودي اتش ال، وجمعية تكافل.

وقال العيسى إن صناعة المعرفة تشهد تسارعاً وتقدماً كبيراً في الوقت الراهن مما يحتم مواكبة هذه التطورات وتوظيفها بما يساهم في توسيع مدارك جيل النشء وخلق الإبداع والابتكار لديهم ونشر مجالات المعرفة ويعزز روح المبادرة، مشيراً إلى أن أجهزة الكمبيوتر اللوحي سوف تتيح للطلاب والطالبات فرصة استكشاف المعرفة والوصول إلى العديد من البرامج التعليمية المفيدة، والتي أعدت بعناية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

ونوه إلى أن البرامج المستمرة التي تطلقها أرامكو السعودية كشركة رائدة تأخذ بزمام المبادرة، لتكون مصدر إلهام وتحفيز لعقول طلاب وطالبات الوطن تجاه حب العلوم والتقنية بما يساهم في منظومة الإبداع.

وثمن العيسى في ختام حديثه جهود المتطوعين والمتطوعات الذين شاركوا في تنظيم وإدارة عمليات توزيع هدية المعرفة سواء في مدينة جدة أو على مستوى مدن المملكة في هذه المبادرة وسبل تعاونهم في هذا الخصوص مما يسهم في دعم ونشر ثقافة العمل التطوعي بالمجتمع.