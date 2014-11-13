الحملة الأمنية تطيح ب 360 مخالفاً لنظام الإقامة بينهم 30 مطلوباً و60 متسللاً

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 360 مخالفا لنظام الإقامة والعمل في ستة مواقع في مدينة الرياض خلال حملة أمنية استمرت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، من ضمنهم 60 مطلوبا لمراكز الشرطة.

ويأتي تنفيذ عمليات التفتيش إنفاذا لتعليمات صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز الرامية للحد من مخالفي نظام الإقامة والعمل وضبط المطلوبين لمراكز الشرطة والحد من الجرائم التي يرتكبها المخالفون مثل جرائم السرقات والشعوذة وتأجير العاملات وإعداد مصانع الخمور والترويج وغيرها من سرقة بعض الممتلكات العامة.

وحددت الحملة الأمنية لشرطة منطقة الرياض التي نفذتها دوريات إدارة الضبط الإداري بشرطة الرياض حي منفوحة كبداية لانطلاقة عمليات التفتيش ومن ثم الانتقال لمخرج 5، حيث تجمع العمالة السائبة وعمليات تفتيشية في شارع خالد بن الوليد بحي النسيم وكذلك امتداد عمليات التفتيش لشارع المدينة المنورة، وشملت عمليات التفتيش شارع الأربعين بحي النسيم.

وأعدت الحملة بعض النقاط التفتيشية المفاجئة للتفتيش على قائدي المركبات والتحقق من هوياتهم وسيارات الأجرة لتأكد من نظاميتهم، وتحديد بعض المواقع المشبوهة داخل بعض الأحياء التي تسكنها العمالة السائبة من قبل إدارة الضبط الإداري بشرطة الرياض. وراعت شرطة منطقة الرياض في خططها الأمنية أثناء عمليات القبض تحديد جماعات العمالة المخالفة من خلال أكثر الأحياء تجمعا للعمالة وأكثر الشوارع التي تتكدس فيها، حيث يتم رسم الخطط وتحدد الأوقات المناسبة للقضاء عليها والتأكد من توفير كل الإمكانات المناسبة والكافية لكل جهة خلال المدة المحددة لتلك الخطة.

القبض على 105 أثيوبيين في منفوحة بينهم 30 سيدة

وعثر مع المقبوض عليهم على هويات مزورة أو منتهية أو أن غالبيتهم لا يحملون إقامات، فيما تركزت القضايا التي تم ضبطها داخل حي منفوحة على التخفي في بعض المساكن الخاصة بالعزاب.

وبأشرات الجهات المعنية في الحملة أعمال التحقيق مع المقبوض عليهم وتصنيف قضاياهم حسب معرفة المطلوبين أمنيا منهم للجهات الأمنية في قضايا سابقة ومعرفة الوافدين الذين يعملون لحسابهم، والمتغيبين عن العمل، والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها أو للسياحة أو للعلاج، أو المتسللين المقبوض عليهم.

وكشفت التحقيقات الأولية عن ضبط 105 أثيوبي من مخالفي نظام الإقامة والعمل من بينهم 30 أثيوبية مخالفة وكذلك القبض على 60 متسللاً يمنياً و30 مطلوباً لمراكز الشرط في مختلف المناطق ومحافظات المملكة من جنسيات مختلفة.

وقد تم إيقافهم في مواقع مخصصة للإيواء، واستكمال الإجراءات النظامية لتنفيذ إيقاع العقوبات بحقهم وترحيلهم.