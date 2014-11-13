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تسليم 8 قطع اراضي من تقسيمات الشباب بقرية القصر القبلي بالوادى الجديد‎ بسعر 7 جنيهات للمتر

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تسليم 8 قطع اراضي من تقسيمات الشباب بقرية القصر القبلي بالوادى الجديد‎ بسعر 7 جنيهات للمتر تسليم 8 قطع اراضي من تقسيمات الشباب بقرية القصر القبلي بالوادى الجديد‎ بسعر 7 جنيهات للمتر

محافظة الوادي الجديد

قال المهندس عادل عباس رئيس مركز ومدينة باريس بالوادي الجديد :” ان الوحدة  المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظةالوادي الجديد من تسليم 8 قطع اراضي من تقسيمات الشباب بقرية القصر القبلي جنوبمركز باريس .

وأوضح عباس :”  انه تم تسليم هذه القطع للمستحقين بعد الانتهاء من فرز اوراق المتقدمين للحصول عليها وتحديد المستحقين لهذه القطع من خلال الشروط المعلنة ابرزها ان يكون من
> المقيمن اقامة دائمة بالقرية و الا يكون قد تسلم قطعة ارض ” .

واضاف رئيس مركز ومدينة باريس بالوادي الجديد  :” ان مساحة القطعة الواحدة 250 مترمربع ويتم بيعها للشاب بواقع 7 جنيه للمتر شاملة المرافق علي ان يتم تسديد قيمة القطعة بالتقسيط لمدة عامين “.

 

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