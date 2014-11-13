ضبط 74 مطلوبًا من المحكوم عليهم و 437 مخالفة مرورية فى شمال سيناء

تمكنت قواتالأمن بشمال سيناء من ضبط 74 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس فى قضايا متنوعة .. علاوة على ضبط وتحرير 437 مخالفة مرورية .

جاء ذلك خلال الحملة الأمنية التى استهدفت مداخل ومخارج المحافظة ووسط مدينة العريش والأحياء والمناطق المحيطة بها .

وأعلن مصدر أمنى أن من بين المضبوطين : المدعوة : أ . أ . س ( مواليد 1/9/1965 ) مقيمة فى دائرة قسم ثان العريش والمتهمة فى قضيتى جنايات ( تزوير واستيلاء ) والمحكوم عليها فيهما بالسجن لمدة 3 سنوات والأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات .. الى جانب ( 28 ) محكوما عليهم فى قضية جنح الحبس الجزئى ، ( 11 ) محكوما عليهم فى قضايا جنح الحبس المستأنف ، ( 26 ) محكوما عليهم فى قضايا جنح الغرامات الجزئية ، ( 8 ) محكوما عليهم بالمخالفة .

ومن جهة أخرى .. تم ضبط وتحرير ( 437 ) مخالفة مرورية متنوعة ، وتمت احالة أصحابها الى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنهم .

أ ش أ