أخبار عاجلة

فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

ضبط 74 مطلوبًا من المحكوم عليهم و 437 مخالفة مرورية فى شمال سيناء

Google+ Print
ضبط 74 مطلوبًا من المحكوم عليهم و 437 مخالفة مرورية فى شمال سيناء ضبط 74 مطلوبًا من المحكوم عليهم و 437 مخالفة مرورية فى شمال سيناء

التواجد الأمنى بسيناء

تمكنت قواتالأمن بشمال سيناء من ضبط 74 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس فى قضايا متنوعة .. علاوة على ضبط وتحرير 437 مخالفة مرورية .

جاء ذلك خلال الحملة الأمنية التى استهدفت مداخل ومخارج المحافظة ووسط مدينة العريش والأحياء والمناطق المحيطة بها .

وأعلن مصدر أمنى أن من بين المضبوطين : المدعوة : أ . أ . س ( مواليد 1/9/1965 ) مقيمة فى دائرة قسم ثان العريش والمتهمة فى قضيتى جنايات ( تزوير واستيلاء ) والمحكوم عليها فيهما بالسجن لمدة 3 سنوات والأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات .. الى جانب ( 28 ) محكوما عليهم فى قضية جنح الحبس الجزئى ، ( 11 ) محكوما عليهم فى قضايا جنح الحبس المستأنف ، ( 26 ) محكوما عليهم فى قضايا جنح الغرامات الجزئية ، ( 8 ) محكوما عليهم بالمخالفة .

ومن جهة أخرى .. تم ضبط وتحرير ( 437 ) مخالفة مرورية متنوعة ، وتمت احالة أصحابها الى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنهم .

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا