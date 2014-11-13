«الأوقاف»: نقف صفًا واحدًا في وجه ابتزاز بعض المنتسبين للتيار السلفي

جددت وزارة الأوقاف رفضها استخدام المساجد كمقار انتخابية مجانية للمنتسبين إلى ما يعرف بـ«التيار السلفي»، محذرة من «تكرار تجربة الإخوان المرة على يد من يستخدمون الدين للحصول على مكاسب سياسية».

وشدد القطاع الديني بوزارة الأوقاف، في بيان أصدره، الأربعاء، على «وقوف أبناء الوزارة صفًا واحدًا في وجه ابتزاز بعض المنتسبين إلى ما يعرف بالتيار السلفي، تلك المسميات، التي تقسم الشعب إلى سلفي وغير سلفي ، كما كان الإخوان يقسمونه إلى إخواني وغير إخواني».

كما أكد «رفض الوزارة هذا الهجوم غير المبرر على الإطلاق من بعض الكوادر السياسية لهذا التيار في محاولة لابتزاز الوزارة والضغط عليها للسماح لهم باستخدام المساجد كمقار انتخابية مجانية لهم واستخدامها في الدعاية الانتخابية، وهو ما لم ولن تسمح به الأوقاف ولا علماؤها أو شبابها لا لهم ولا لغيرهم، بل نذهب أبعد من ذلك».