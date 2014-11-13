الأمير مقرن يفتتح «خليجي 22» بإستاد الملك فهد الدولي.. مساء اليوم

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يرعى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، عند الساعة 5:45 من مساء اليوم (الخميس) في استاد الملك فهد الدولي بالرياض حفل افتتاح دورة كأس الخليج العربي 22 التي تستضيفها الرياض وتنطلق اليوم عبر حفل الافتتاح الذي سيعقبه مواجهة الافتتاح التي ستجمع المنتخب السعودي امام نظيره المنتخب القطري عند الساعة السابعة مساء، ومن ثم مواجهة منتخب البحرين امام منتخب اليمن عند الساعة التاسعة والنصف مساء.

وسيشهد حفل الافتتاح حضور عدد من الشخصيات المهمة ومسؤولي الرياضة على المستوى الخليجي والآسيوي والدولي يتقدمهم أمير منطقة الرياض الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، والرئيس العام لرعاية الشباب الامير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جوزيف بلاتر، ورئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة ورؤساء الاتحادات الرياضية في دول الخليج وعدد من المسؤولين الرياضيين في المنطقة.

ويشتمل حفل افتتاح الدورة الذي يستمر لمدة نصف ساعة ويظهر بشكل بسيط ومميز على عدد من الفقرات منها عروض الضوء والليزر وكلمة اللجنة العليا المنظمة الدورة، وكلمة الاتحاد السعودي لكرة القدم، والأوبريت الغنائي الذي سيحييه الفنانون رابح صقر وحسين الجسمي، ودخول المنتخبات المشاركة في البطولة قبل ان يتم إعلان انطلاق البطولة عن طريق راعي الحفل الامير مقرن بن عبدالعزيز.

«الأخضر» و«العنابي» يقصان شريط منافسات خليجي 22.. الليلة

السعودية - قطر

ستقام المباراة في الساعة 7:00 مساء، على استاد الملك فهد الدولي، ويتوقع أن يغلب على اللقاء طابع الحذر والانضباط التكتيكي في وسط الميدان لكون المباراة افتتاحية.

ويأمل المنتخب السعودي ببداية قوية في البطولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية بداية من اليوم حتى ال 26 من نوفمبر الجاري.

ولكن طموحات أصحاب الأرض ستصطدم بالمنتخب القطري الذي سبق له الظفر باللقب مرتين في تاريخ البطولات الخليجية عندما توج بلقب خليجي 1992 و2004، ويسعى بالتأكيد إلى احداث مفاجأة جديدة او على الأقل إلى إثبات جدارته.

ويضع مدرب السعودية الاسباني خوان لوبيز كارو أملا كبيرا على عناصر الخبرة في ترجيح كفة فريقه في مباريات هذه المجموعة والوصول للقاء الختامي في هذه البطولة الصعبة، والفريق (الأخضر) استعد لهذه البطولة جيداً من خلال المعسكرات الداخلية والخارجية، ولعب المنتخب السعودي مواجهتين وديتين خلال شهر اكتوبر الماضي مع منتخبي الاوروغواي ولبنان وانتهت المواجهتان بالتعادل بهدف لمثله.

وفي الأسبوع الماضي أقام (الأخضر) معسكر قصير في الدمام ولعب المنتخب السعودي مباراة ودية واحدة أمام فلسطين وانتهت المواجهة بالفوز بهدفين دون رد، ويغيب عن المنتخب السعودي في هذه البطولة الظهير الأيمن حسن معاذ بداعي الاصابة.

ومن أبرز الأسماء لدى كارو حارس المرمى وليد عبدالله، وفي الدفاع اسامة هوساوي وفي الوسط وليد باخشوين وسالم الدوسري وفي المقدمة الثنائي ناصر الشمراني ونايف هزازي.

البحرين يخشى مفاجأة اليمن في مستهل المشوار

وفي المقابل، لن يكون المنتخب القطري منافسا سهلا خاصة وأن لاعبي الفريق يضعون في أذهانهم المنافسة على لقب البطولة، ولعب «العنابي» في شهر اكتوبر الماضي ثلاث مواجهات ودية وفاز بها جميعها، امام منتخب اوزبكستان 3 - صفر، ولبنان 5 - صفر واستراليا 1 - صفر، وفي الأسبوع الماضي فاز المنتخب القطري في آخر لقاء ودي على كوريا الشمالية 3-1.

ويأمل مدرب الفريق الجزائري جمال بلماضي بالفوز وتحقيق أول ثلاث نقاط لدعم مسيرة الفريق نحو خطف إحدى بطاقتي التأهل، وسيصطدم الفريق بغياب لاعب الوسط خلفان ابراهيم والمهاجم سباستيان سوريا.

ومن أبرز الأسماء لدى المدرب الحارس قاسم برهان والمدافعان بلال محمد وابراهيم ماجد وثنائي الوسط خوخي بوعلام ووسام رزق وفي المقدمة حسن الهيدوس وعبدالقادر إلياس.

اليمن - البحرين

ستبدأ المواجهة في الساعة ال 9:30 مساء، على استاد الملك فهد الدولي، وتميل الكفة لصالح المنتخب البحريني عطفاً على النتائج الأخيرة التي جمعت بينهما، ولذلك يسعى كل فريق للكسب وخطف الثلاث نقاط لتعزيز موقفه بين فرق المجموعة والاقتراب من إحدى بطاقتي التأهل.

ومن المتوقع أن يظهر اللقاء مفتوحاً من كلا الطرفين، وخصوصا أنهما في الجولتين المقبلتين سيجدان صعوبة عندما يقابلان المنتخب السعودي (المضيف) الذي يلعب على ارضه وبين جماهيره، والمنتخب القطري أحد المرشحين للفوز بكأس البطولة.

والمنتخب اليمني استعد جيداً للبطولة من خلال معسكر خارجي في مدينة مسقط ولعب لقاء ودي واحد أمام المنتخب العماني وانتهى بالخسارة صفر-2.

كما لعب الفريق اليمني اربع لقاءات وديه في شهري سبتمبر واكتوبر الماضيين تعادل في ثلاث وكسب واحدة، فبدأ بالفوز على الأولمبي الماليزي 2-1 ثم تعادل سلبيا صفر-صفر مع نظيره الإندونيسي مطلع سبتمبر الماضي، قبل أن يتعادل في المباراة التي جرت بالعاصمة البحرينية المنامة أكتوبر الماضي مع المنتخب العراقي 1-1 وهي النتيجة ذاتها التي انتهت بها مباراة المنتخب اليمني مع نظيره الكويتي قبل اسبوعين في مدينة دبي.

وسيكون مدرب اليمن التشيكي ميروسلاف مطالباً بالحصول على نتيجة اللقاء، خصوصاً وأن المنتخب البحريني لا يقل عنه فنيا ويسعى في الوقت ذاته للكسب، وستفتقد قائمة الفريق لخدمات المهاجم أيمن الهاجري بداعي الاصابة.

ويعتمد مدرب اليمن على العديد من الاسماء المميزة وفي مقدمتهم الحارس سامر فضل والمدافعان نزار رزق ووليد الحبيشي وفي الوسط يواجد علاء الصاصي والمهاجم ياسر الجبر.

وعلى الطرف الاخر، سيدخل لاعبو البحرين ومن خلفهم المدرب العراقي عدنان حمد اللقاء برغبة الكسب، وخاض المنتخب البحريني العديد من المواجهات الودية استعداداً للبطولة كان من أبرزها الفوز على الكويت 1-صفر والتعادل مع اوزبكستان والعراق سلبيا صفر-صفر والتعادل مع كوريا الشمالية 2-2 وكسب (الأحمر البحريني) يوم الجمعه الماضيه أخر مباراة وديه عندما تفوق على ضيفه المنتخب السنغافوري بنتيجة 2-صفر، وتضم القائمه العديد من الأسماء الشابه مع بعض عناصر الخبرة، ومن أبرز الاسماء لدى المدرب الحارس سيد محمد جعفر وفي الدفاع محمد حسين وحسين بابا، ولاعب الوسط عبدالوهاب علي والمهاجم اسماعيل عبداللطيف.