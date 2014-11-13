ممرضات أمريكيات يطالبن بتجهيزات آمنة ضد «إيبولا»

شاركت آلاف الممرضات الأمريكيات، الأربعاء، في تحركات من بينها مظاهرة أمام البيت الأبيض، للمطالبة بضمانات جديدة ضد فيروس «إيبولا»، حسب مصادر نقابية.

ونظمت تجمعات ومظاهرات أو حركات اضراب في كل البلاد بدعوة من نقابة الاتحاد الوطني للمرضات لـ«لفت الانتباه حول تردي الإسعافات الطبية المتعلقة بمرض إيبولا».

وجرت مظاهرة أمام البيت الأبيض شاركت فيها 50 ممرضة للمطالبة بـ«تجهيزات آمنة وتأهيل جدي للتصدي لمرض إيبولا».

وطلبت الممرضات من الرئيس باراك أوباما والكونجرس «إرغام المستشفيات لتأمين الحد الاقصى من الحماية للمرضى».

وحسب استطلاع أجرته النقابة، فإن 87% من الممرضات قلن إنهن لا يملكن التجهيزات والتدريبات المناسبة.

واصيبت ممرضتان في الولايات المتحدة بمرض «إيبولا» ولكن شفيتا منه.