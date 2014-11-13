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حمدان بن راشد يستقبل القنصل العام المغربي

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حمدان بن راشد يستقبل القنصل العام المغربي حمدان بن راشد يستقبل القنصل العام المغربي

استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في ديوان صاحب السمو حاكم دبي صباح أمس محمد البرنوسي القنصل العام المغربي في دبي الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام منصبه الجديد لدى الدولة.

ورحب سموه بالقنصل المغربي متمنيا له التوفيق في مهمته وخدمة المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، وأكد سموه خلال تجاذبه أطراف الحديث مع البرنوسي عمق العلاقات الأخوية القائمة بين الشعبين الشقيقين خاصة في المجالات التجارية والثقافية والاجتماعية.

حضر اللقاء معالي محمد ابراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي ونائبه أحمد بن حميدان وعدد من المسؤولين في دائرة التشريفات والضيافة.

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