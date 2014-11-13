حصة لوتاه: محمد بن راشد يتلمس الأمور في وقتها ويضيف أبعاداً خاصة

أكدت الدكتورة حصة لوتاه أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دائماً ما يتلمس الأمور في وقتها ويضيف أبعاداً خاصة لها، فسموه يتمتع بالحكمة والرؤية الثاقبة ويعمل دائماً على بناء العلاقات المتميزة بين الدولة والدول الشقيقة والصديقة، وأضافت في تصريحها تعقيباً على قصيدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي حملت عنوان «صانع المجد» والتي أهداها سموه إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد صانع مجد عمان وباني نهضتها، أن جلالة السلطان قابوس علم من أعلام الوطن العربي، فهو الذي سطر التاريخ المشرق لسلطنة عمان والذي قاد ابن عمان لأعلى المراكز، واعتبرت الدكتورة لوتاه أن قصيدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المهداة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد تعبر عن الترابط الأخوي بين الإمارات وسلطنة عمان.