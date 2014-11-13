ميزات يتفرد بها الترام

قال هنري بوبار لافارج رئيس شركة ألستوم الشركة المعنية بتنفيذ ترام دبي إن ترام دبي، يجسد استراتيجية ألستوم التي تقوم على خدمة جميع الأسواق وتزويدها بمجموعة كاملة من الحلول مبرهناَ على الموقع الريادي لنظم الترام التابعة للشركة، فبفضل التعاون الوثيق القائم بين ألستوم وهيئة النقل والمواصلات بدبي، أصبح الآن في استطاعة مواطني دبي الانتقال على متن الترام الأكثر تطوراً وراحة في العالم.

ويحتوي ترام دبي على عدة طفرات تقنية تنفرد بها الشركة، فهو أول ترام على مستوى العالم يعمل في درجة حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية كما أنه يتحمل الظروف المناخية القاسية مثل الرطوبة والبيئة الرملية. علاوة على ذلك يعمل هذا الترام بنظام التغذية الكهربائية الأرضية (تكنولوجيا أيه بي اس)، دون الحاجة لأسلاك هوائية على كامل الخط الذي يبلغ طوله نحو 10.6 كم ويضم 11 محطة؛ فهو يتيح الإندماج الكامل في المشهد الحضري. إضافة إلى هذا، هو أول ترام في العالم مزود بمحطات مكيفة وتقنية البوابات الآلية لمنصة محطة الركاب.

كذلك يوفر ترام دبي مستوى عالياً من الراحة والفخامة وتبلغ سعة ترام سيتادس، الذي يبلغ طوله 44 متراً، 408 ركاب والعربات موزعة على درجة ذهبية ودرجة فضية ومقصورة خاصة للنساء والأطفال وهو مزود أيضاً بنظم معلومات الركاب ونظام بث فيديو، أما التصميم الخارجي لترام سيتادس فهو يعكس صورة جوهرة مستوحاة من مكانة دبي العالمية.