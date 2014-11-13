حاكم عجمان يعزي راشد النعيمي في وفاة زوجته

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان واجب العزاء إلى راشد عبدالله النعيمي في وفاة زوجته، وإلى الدكتور علي راشد النعيمي مدير عام جامعة الإمارات، وعبدالله راشد النعيمي. وأعرب سموه عن خالص وصادق مواساته بهذا المصاب الجلل، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. كما قدم واجب العزاء سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع المعزين من المواطنين.

إلى ذلك قدم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، مساء أمس، واجب العزاء إلى راشد عبدالله النعيمي في وفاة زوجته والدكتور علي راشد النعيمي مدير عام جامعة الإمارات وعبدالله راشد النعيمي.

وأعرب سموهما عن خالص وصادق مواساتهما بهذا المصاب الجلل، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. وتقبل معالي راشد عبدالله النعيمي وأنجاله العزاء من الشيوخ وكبار المسؤولين بالدولة وجموع المعزين من المواطنين والمقيمين.