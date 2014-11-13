الابتكار والتكنولوجيا أساس خططنا لتحقيق الريادة بالتعليم

أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي ورئيسة جامعة زايد، أن دولة الإمارات لديها خطط طموحة واستشرافية لكي تصبح من الدول الرائدة في مجال التعليم والإبداع، ويعتبر الاستخدام المبتَكَر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال التعليم والبحوث عنصراً أساسياً في هذه الخطط.

وقالت خلال الكلمة الافتتاحية للاجتماع العاشر لمستخدمي شبكة عنكبوت- «شبكة الإمارات المتقدمة للتعليم والبحوث» الذي عقد صباح أمس بجامعة زايد بأبوظبي ويستمر لمدة يومين، إنه بوسع هذه الشبكة أن تصبح ثروة وطنية من شأنها أن تدفع بعجلة النمو الاقتصادي والتطور التكنولوجي والإبداع وتقدم المعرفة، فبإمكانها تسهيل الإبداع وجعل تطبيقه أكثر بساطة وأقوى تأثيراً.

تعليم بلا حدود

وأضافت: «في عام 2006، كانت جامعة زايد أحد المؤسسين الأوائل لشبكة »عنكبوت« إلى جانب جامعة خليفة وجامعة الإمارات وكليات التقنية العليا ومعهد التكنولوجيا التطبيقية، وعلى مدى ثماني سنوات، شهدت الشبكة نمواً واسعاً لتضم في عضويتها حالياً 30 مؤسسة من مختلف أرجاء الدولة، ولتربط ما بين العشرات من الجامعات والمواقع الأخرى بمختلف أنحاء الدولة، مما يعني أن لدى الشبكة الإمكانية والقدرة على إتاحة الخدمات الحاسوبية عالية الأداء لعشرات الآلاف من الطلبة والباحثين، وبوسعها من خلال شبكتها الدولية ربطهم بالملايين من زملائهم المنتشرين حول العالم، مضيفة: »شبكة عنكبوت تتيح إمكانية تحويل كميات هائلة من البيانات، كما تسهل القيام بالبحوث المشتركة وكذلك خدمات التعلم بلا حدود، فهي لديها كل الإمكانات اللازمة لتوجيه طريقتنا في التعلم والعمل والابتكار وتطويرها نحو الأفضل«.

احتياجات الدولة

وقالت معاليها إن شبكة »عنكبوت« هي الشبكة الوطنية للبحوث والتعليم بالدولة، وهي على غرار شبكات التعليم والبحوث الوطنية الأخرى عبارة عن مزود خدمة عبر شبكة الإنترنت ولكن مع اختلاف جوهري، إذ إنها مخصصة على وجه التحديد لدعم احتياجات الدولة من خلال دعم جامعاتها ومؤسسات البحوث لديها.

وأضافت: »لدي ثقة أنه بإمكان جميع مؤسساتنا استخدام شبكة عنكبوت بصور أكثر ابتكاراً وفعالية، فالقيود التي حددت يوماً نطاق التعاون المحتمل، قد تم كسرها إلى حد بعيد، ويعود الفضل في ذلك إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة، وهذا هو الدور الأساسي الذي قامت «عنكبوت» لأجله.

شبكة متطورة

من جانبه، قال الدكتور عارف سلطان الحمادي، مدير جامعة خليفة: «إن شبكة عنكبوت تعتبر عصب البحوث العلمية المتقدمة في قطاع التعليم بشكل عام في الدولة، حيث تساهم في دعم الأبحاث بشبكة متطورة عالية السرعة».

فرصة

قال فاهم النعيمي الرئيس التنفيذي لشبكة «عنكبوت» إن اجتماعات أعضاء شبكة «عنكبوت» تمثل فرصة ليس فقط لتسليط الضوء على الخدمات التي نقدمها للمستخدمين الحاليين والمستقبليين، ولكن باعتبارها وسيلة لنشر رسالة الابتكار والتعليم وأهميته في الدولة، مشيراً إلى أن الاجتماع يعد بمثابة فرصة للاستفادة من خبرة كوكبة من المتحدثين المتميزين ومديري الجلسات الحوارية، والذين تحدثوا عن آفاق الاتصال والتعاون التعليمي والأكاديمي الذي تسعى له شبكة «عنكبوت»، باعتبارها البنية التحتية الإلكترونية لدفع قطاع التعليم والبحوث في الدولة.