معوض عن اعتزال بركات: براحته

نصح سيد معوض ظهير أيسر الأهلي زميله محمد بركات بالتجديد للقلعة الحمراء والتخلي عن فكرة الاعتزال.

وقال معوض لموقع ناديه الرسمي :"بركات عشرة 15 سنة، وهو من الشخصيات القليلة التي خرجت بصداقتها من مجال كرة القدم."

وأضاف معوض "تحدثت معه حول التجديد، ونصحته ولكن مسألة اعتزاله من عدمه حرية شخصية وأمر يرجع له وحده."

ويريد الزئبقي الاعتزال بنهاية الموسم الجاري والتفرغ للعمل في تقديم البرامج التلفزيونية، في ظل محاولات من الجهاز الفني للأهلي لإثنائه.

صاحب الـ36 عاما أعلن في وصت سابق أن عرض الأهلي للتجديد جيد ومرضي وأنه لا مانع عنده من قبوله، ولكنه يفكر جديا في الاعتزال.