بوشهري يعلن انفصاله عن زوجته عبر الإنستغرام

أعلن الفنان محمود بوشهري، نجم سلسلة "ساهر الليل"، خبر انفصاله عن زوجته المصممة الإماراتية إيمان الفلامرزي، من خلال حسابه على موقع "إنستغرام"، وبذلك يكون قد قطع الطريق أمام كل من حاول نشر الشائعات عن سبب انفصاله.

وكتب بوشهري: "قال الله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" تم الانفصال رسمياً بيني أنا محمود بوشهري وبين السيدة إيمان الفلامرزي والدة طفلتي الريم محمود بوشهري، وكما يعرف الجميع، فإن الزواج قسمة ونصيب، ولا أعترض على أمر الله ومشيئته، ولأن البيوت أسرار، أتمنى من الجميع احترام خصوصية هذا الرباط المقدس الذي كان، وعدم الخوض في شائعات كاذبة ومغرضه تنال من الطرفين بغير وجه حق إكراماً لطفلة تجمع بيننا وإن انفصلنا، الحمد لله على كل حال".

بدورها، أكدت إيمان أيضاً الخبر، من خلال ما كتبته على حسابها الشخصي في موقع "إنستغرام" بقولها: "تم الإعلان الرسمي عن انفصال إيمان الفلامرزي عن محمود بوشهري".

وأكد مراقبون في الوسط الفني، أنّ الإعلان الرسمي عن الانفصال الذي قام به كل من بوشهري وإيمان، يُعدّ من الأمور النادرة التي تحدث في الوسط الفني في الكويت والخليج العربي.

ومن جانب آخر، يستعد محمود بوشهري لتصوير مسلسل جديد مع صديقه المؤلف فهد العليوة، بمشاركة نخبة من النجوم بعنوان "قابل للكسر"، ومن المقرر أنّ يعرض في شهر رمضان للعام 2015.