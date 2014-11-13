شجون تشارك بمسلسل "أنيسة الونيسة" في اللحظات الأخيرة

الكويت - عبدالله عبدالجليل

شاركت النجمة شجون الهاجري في مسلسل "أنيسة الونيسة" في اللحظات الأخيرة، على الرغم من حصول بعض الظروف التي حالت دون مشاركتها في هذا العمل سابقاً.

مشاركة شجون أتت مختلفة، إذ انتهت مؤخراً من تسجيل المقدمة الغنائية لمسلسل "أنيسة الونيسة".

وقد تألقت خلال غنائها لكلمات المقدمة التي كتبها الشيخ دعيج الخليفة الصباح، ولحّنها ووزّعها سامح، لتكون هذه تجربتها الأولى في غناء مقدمات المسلسلات.

وأكدت شجون عدم وجود أي خلافات بينها وبين الشركة المنتجة، أو بين زميلتها الفنانة فاطمة الصفي التي قامت ببطولة المسلسل وأداء الشخصية، التي كان من المفترض أن تقوم شجون ببطولتها .

وشاءت الصدف أن يكون يوم تسجيل أغنية المقدمة مع يوم عيد ميلاد فاطمة الصفي التي أكملت الـ 33 عاماً، إذ أعربت الصفي عن سعادتها بمفاجأة شجون لها، معتبرةً أنها حصلت على "أجمل هدية في عيد ميلادها".

مسلسل "أنيسة الونيسة" هو من إنتاج "صباح بكتشرز" لعامر الصباح، ومنتج منفذ "سبكتروم بكتشرز"، وتأليف عبدالمحسن الروضان، وإخراج منير الزعبي، ومن بطولة: فاطمة الصفي، وعبدالمحسن النمر، وخالد البريكي، وعبير أحمد، وملاك، وغزلان، وإلهام علي، وعبدالله الطراروة، وعدد آخر من الفنانين ، ومن المقرر عرضه قريباً على محطة OSN .