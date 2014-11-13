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راندي جاكسون يتخلى عن American Idol بعد سنوات طويلة

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الخميس 13-11-2014 08:04

كشفت مصادر صحفية أن المنتج الغنائي Randy Jackson مستشار برنامج American Idol سيترك البرنامج بعد 12 عاما من المشاركة في لجنة تحكيمه.

وكان Jackson البالغ من العمر 58 عاماً واحدا من بين ثلاثة حكام أصليين في البرنامج هم Paula Abdul التي تركت البرنامج عام 2009 و Simon Cowell الذي خرج منه سنة 2010.

وهذا القرار الحاسم أعلنه Randy قبل إنطلاق الموسم الـ 14 من برنامج المواهب، الذي ينتظره الملايين حول العالم.

وقالت Fox وشركتا Fremantle Media و19 Entertainment المنتجتان للبرنامج " Randy قدم مشورة عظيمة ودعما وكان وراء نجاح العديد من الفائزين الذين اكتشفناهم خلال السنوات الماضية، ونأمل في أن يزورنا من قت لآخر."

يشار إلى أن حكام البرنامج الآن هم Jennifer Lopez و Keith Urban و Harry Connick Jr.، بالإضافة إلى مقدم البرنامج Rayan seacrest الذي يشارك في البرنامج منذ موسمه الأول عام 2002.

 

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