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أخناتون.. أول عرض موسيقي على برودواي 2016

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أخناتون.. أول عرض موسيقي على برودواي 2016 أخناتون.. أول عرض موسيقي على برودواي 2016

الخميس 13-11-2014 02:26

تُعقد حالياً جلسات مكثفة بين فريق عمل العرض الموسيقي "أخناتون" في كل من باريس ونيويورك، إذ أنه من المقرر أن يتم العرض الأول في بداية العام 2016 في نيويورك، على مسارح برودواي.

العمل من تأليف وإنتاج هشام عبد الخالق، وهو منتج مصري مقيم بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، ويشاركه الكتابة محمد متولي، أما التأليف الموسيقي فهو للموسيقار نزية خليفة.

ويعتبر "أخناتون" من أضخم العروض إنتاجياً، ويشارك فيه كل من: نكيجيا في دور الملكة وسييف ستانيك في دور الكاتب المصري، إلى جانب عدد كبير من المشاركين من مختلف الجنسيات بين ممثلين وراقصين، وأشخاص خلف الكواليس.

ومن المقرر أن يعرض "أخناتون" باللغة الإنجليزية، إلى أن تتمّ ترجمته إلى عدد من اللغات بعد العرض الأول على مسارح برودواي.

ويضمّ طاقم العمل مصممة الرقصات شيت والكار، بالإضافة إلى مصمم المناظر الطبيعية والخلابة ريكاردو هينادز وهو مصمم جائزة توني لعام 2012، ومنسق المناظر والديكور جوفني جوبي، ومصمم الإضاءة روبيرت ويزالي، وعدد كبير من الفنانين المتخصصين في عالم المسرح الموسيقي والحاصلين على جائزة التوني.

ويتميز العرض الموسيقي الأول، بأنه ذو طابع فرعوني أصيل، يروي قصة "أخناتون" من خلال الأوبريت الموسيقي، ويشرح كيف كانت الدعوة إلى توحيد الله، والصراع الذي وقع فيما بعد بسبب دعوات "أخناتون" وزوجته نفرتيتي.

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