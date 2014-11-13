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تامر حسني يحتفل بعيد ميلاد أحمد عصام

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تامر حسني يحتفل بعيد ميلاد أحمد عصام تامر حسني يحتفل بعيد ميلاد أحمد عصام

الخميس 13-11-2014 03:04

أقام أحمد عصام أشهر مصمم ألعاب نارية في ، حفلة بمناسبة عيد ميلاده، دعا إليها مجموعة كبيرة من أصدقائه الفنانين الذين حرصوا على مشاركته المناسبة.

وتربط عصام علاقة قوية بالوسط الفني من فنانين وممثلين، خصوصاً بعد أن نجح في تقديم العديد من الأعمال الدرامية الناجحة.

ومن الذين حضروا الحفل: أحمد شامي عضو فريق، وأما وريم البارودي، والمخرج محمد النقلي، ومحمد الجوهري، وإسلام جمال، ومحمد شقيق عبد الوهاب، إضافة إلى عائلة أحمد عصام وأصدقائه المقربين.

بدوره، حرص الفنان تامر حسني على الغناء لأحمد وإشعال أجواء الاحتفال، وكانت برفقته زوجته بسمة بوسيل.

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