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وزير الداخلية الليبي يشيد بمجهودات رجال الأمن والجيش

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وزير الداخلية الليبي يشيد بمجهودات رجال الأمن والجيش وزير الداخلية الليبي يشيد بمجهودات رجال الأمن والجيش

أرشيفية

عقد وزير الداخلية الليبي عمر السنكي، اجتماعًا طارئًا مع القيادات الأمنية والعسكرية في مدن الجبل الأخضر بمناطق القبة والابرق وشحات والبيضاء.

وأشاد وزير الداخلية خلال الاجتماع، اليوم الأربعاء، بمجهودات رجال الأمن والجيش رغم قلة الامكانيات وطلب منهم شد العزيمة واتخاذ كافة الإجراءات الحيطة والحذر من أجل تأمين المدن والمرافق الحيوية وأمن وسلامة المواطنين.

وأضاف وزير الداخلية، أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية عقب التفجيرات الإرهابية التي شهدتها المنطقة اليوم وإقامة بوابات تفتيشية في كل الطرق المؤدية من والى مدينة درنة،لافتا أنه تم إنشاء غرفة عمليات مشتركة لمتابعة الوضع الأمني بهذه المناطق.

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