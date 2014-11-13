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محافظ بورسعيد يحيل مديرة مدرسة اليرموك وإحدى المدرسات للتحقيق

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محافظ بورسعيد يحيل مديرة مدرسة اليرموك وإحدى المدرسات للتحقيق محافظ بورسعيد يحيل مديرة مدرسة اليرموك وإحدى المدرسات للتحقيق

اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد

أحال اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد، مديرة مدرسة اليرموك الإبتدائية بحي الضواحي، وإحدي المدرسات إلي التحقيق، وذلك بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة، لورود شكوي عن قيام احدي المدرسات باستدعاء زوجها إلي المدرسة، بعد أن ابلغتة زوجته بقيام إحدي طلاب الفصل بسرقة الموبيل الخاص به، وحضر الزوج وقام باخذ الطالب من الفصل أمام الجميع في مهزلة تعليمية شهدتها المدرسة، ولم يمنعة أحد سوء المدير أو هيئة التدريس .

وأكد المحافظ، أن هناك عقوبات رادعة ضد المتسببين في هذة المهزلة ومن سمح لزوج المدرسة باقتحام المدرسة واصطحاب الطالب الذي لم يتجاوز 10 أعوام إلي القسم، مشيرًا أنة كلف الشئون القانونية، بسرعة الانتهاء من التحقيق في هذا الموضوع.

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