أخبار عاجلة

فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

وزير التخطيط يتابع إعداد تقرير التنمية البشرية لعام 2014

  • مصر
  • 12
Google+ Print

نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، «لقاء للخبراء» المشاركين في إعداد تقرير التنمية البشرية لعام 2014، برئاسة الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وأوضح «العربي» خلال اللقاء الذي عقد، مساء الأربعاء، أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من إعداد تقرير التنمية البشرية الوطني في يونيو 2015، وأن اللقاء تناول مناقشة «الإطار المفاهيمي للعدالة الاجتماعية»، الذي أعده الأستاذ الدكتور أحمد زايد، عميد كلية الآداب الأسبق بجامعة القاهرة.

شارك في اللقاء الأستاذ الدكتور عثمان محمد عثمان الأستاذ بمعهد التخطيط القومي ووزير التنمية الاقتصادية الأسبق، والأستاذ الدكتور ماجد عثمان مدير مركز بصيرة ووزير الاتصالات الأسبق والمحرر الرئيسي لتقرير التنمية البشرية الوطني لعام 2014، ونخبة من أساتذة المعهد القومي للتخطيط وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والجامعة الأمريكية بالقاهرة الذين يشاركون في إعداد التقرير، وعدد من الخبراء المهتمين بقضية العدالة الاجتماعية في .

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى