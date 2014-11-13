وزير التخطيط يتابع إعداد تقرير التنمية البشرية لعام 2014

نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، «لقاء للخبراء» المشاركين في إعداد تقرير التنمية البشرية لعام 2014، برئاسة الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وأوضح «العربي» خلال اللقاء الذي عقد، مساء الأربعاء، أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من إعداد تقرير التنمية البشرية الوطني في يونيو 2015، وأن اللقاء تناول مناقشة «الإطار المفاهيمي للعدالة الاجتماعية»، الذي أعده الأستاذ الدكتور أحمد زايد، عميد كلية الآداب الأسبق بجامعة القاهرة.

شارك في اللقاء الأستاذ الدكتور عثمان محمد عثمان الأستاذ بمعهد التخطيط القومي ووزير التنمية الاقتصادية الأسبق، والأستاذ الدكتور ماجد عثمان مدير مركز بصيرة ووزير الاتصالات الأسبق والمحرر الرئيسي لتقرير التنمية البشرية الوطني لعام 2014، ونخبة من أساتذة المعهد القومي للتخطيط وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والجامعة الأمريكية بالقاهرة الذين يشاركون في إعداد التقرير، وعدد من الخبراء المهتمين بقضية العدالة الاجتماعية في مصر.