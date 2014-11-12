محافظ بنى سويف: المجالس المحلية تتحمل مسئولية كبيرة في التأسيس للديمقراطية

أكد المستشارمجدي البتيتي محافظ بني سويف أن المجالس المحلية تتحمل مسئولية كبرى في التأسيس للديمقراطية والانتصار لمبادئ العدالة الإجتماعية والاستقلال الوطني خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه الوطن وتتطلب تضافر جهود كافة القوى الوطنية لإعادة بناء مؤسسات الدولة والمضي قدما في المشروعات القومية الطموحة للتنمية الشاملة. وعدم إفساح المجال أمام أية قوى تحاول إعاقة مسيرة التطور الديمقراطي

جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء الجمعية العمومية لنموذج محاكاة المجلس الشعبى المحلى بالمحافظة، بحضور الممثلين المنتخبين من مراكز وإدارات الشباب الفرعية، والبالغ عددهم 80 ممثلا , حيث استمع المحافظ إلى رؤية الشباب لتفعيل دورهم فى المشاركة السياسية عبر الانخراط فى المجالس الشعبية المحلية , حيث حضر اللقاء اللواء محمد عزت فتح الباب السكرتير العام , العميد أحمد زكي رأفت السكرتير العام المساعد , السيد/ أحمد سرور مدير عام الشباب والرياضة والسيد/ ابراهيم دهشان ووكيل المديرية لقطاع الشباب

من جانبه أشار أحمد سرورمدير الشباب والرياضة، إلى أن هذا البرنامج يأتي فى إطار خطة الوزارة الخاصة بالاعلان عن انطلاق نموذج محاكاة المجلس الشعبى المحلى، بهدف تدريب الشباب فى تجارب تسهم فى تفعيل دورهم فى تنمية مجتمعهم وإعدادهم وتأهيلهم وتمكينهم من المشاركة الفعالة فى صنع القرار وتنمية مجتمعهم والنهوض به، ليكونوا أعضاء فاعلين بالمجالس المحلية القادمة من خلال تعريفهم بقوانين الادارة المحلية والمجالس المحلية واختصاصاتها وتشكيلها على مختلف المستويات والادوار المكلفة بها

وأضاف سرور, أن السبت القادم سوف يشهد انتخاب الرئيس والوكيل ورؤساء اللجان الثمانية من أعضاء الجمعية العممية البالغ عددهم 80 ممثلاً , بواقع 10ممثلين عن كل مركز فيما عدا بني سويف فتتضمن أعضاء 10عن المدينة ومثلهم عن المركز باجمالي 20ممثلا عن البندر والمركز

بدروهم , قدم أعضاء المجلس الشكر للمحافظ لحرصه على مشاركتهم هذه التجربة الجديدة والاستماع والاستجابة لمطالبهم الخاصة بضرورة التواصل المستمر بينهم وبين الأجهزة التنفيذية على مختلف المستويات بدءا من المحافظ مرورا برؤساء المدن ومديري المديريات ورؤساء المجالس القروية لنقل مطالب المواطنين والمساهمة في توصيل هذه المطالب والعمل على تنفيذها بهدف تفعيل دور الشباب فى تنمية مجتمعاتهم وتمكينهم في الحياة السياسية