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فيديو - فان بيرسي الطائر وكعب إبرا وهدف نسائي يتنافسون على جائزة بوشكاش لأجمل هدف

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فيديو - فان بيرسي الطائر وكعب إبرا وهدف نسائي يتنافسون على جائزة بوشكاش لأجمل هدف فيديو - فان بيرسي الطائر وكعب إبرا وهدف نسائي يتنافسون على جائزة بوشكاش لأجمل هدف

(إفي): أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم عن خياراته لأفضل 10 أهداف ستتنافس على جائزة "بوشكاش" لعام 2014 ، والتي ستمنح خلال حفل الكرة الذهبية.

وبرز من بين المرشحين السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الذي فاز بها في النسخة السابقة، بجانب الإسباني دييجو كوستا والكولومبي جيمس رودريجز، والهولندي روبن فان بيرسي.

كما يتواجد بالقائمة هدف للاعبة الأيرلندية ستيفاني روتشي.

ونستعرض معا قائمة الأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش بالفيديو:

1 - إبراهيموفيتش في باستيا

2 - هدف ماركو فابيان في بويبلا (المكسيك)

3 - هدف كاسامي في كريستال بالاس

4 - هدف ستيفان روتشي (الدوري الأيرلندي النسائي)

5 - هدف جيمس رودريجز في أوروجواي (كأس العالم)

6 - هدف كاميلو سانتفيزو في بورتلاند (الدوري الأمريكي)

7 - هدف تيم كاهيل في إسبانيا (كأس العالم)

8 - هدف فان بيرسي في إسبانيا (كأس العالم)

9 - هدف ساتو في كاوزاكي (الدوري الياباني)

10 - هدف دييجو كوستا في خيتافي (الدوري الإسباني)

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فيديو اليوم السابع

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