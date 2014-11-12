1800 عداد مياه للأسر الأولى بالرعاية بسوهاج

إنتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بالتعاون مع الجمعيات الخيرية من توصيل 1800 عداد مياه للأسر الأولى بالرعاية .

> صرح بذلك اللواء المهندس محمود نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أحمد عبد الحميد مدير مراكز خدمة العملاء أنه قامت أكثر من 16 جمعية منها أبى حامد الغزالي والصفا وتحفيظ القران وصحبة الخير وصناع الحياة والجمعية الشرعية بتوصيل عدادات المياه في جميع مراكز المحافظة .

حيث تم توصيل 344 عداد بمركز سوهاج و 127 عداد بمركز أخميم و 120 عداد بمركز المراغة و 27 عداد بمركز جهينة و 77 عداد بمركز طهطا و 270 عداد بمركز جرجا و 246 عداد بالمنشاة و 435 عداد بمركز دار السلام و 24 عداد بساقلتة و 119 عداد بطما و 11 عداد بالبلينا.