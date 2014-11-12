الاحتلال الإسرائيلي يقرر بناء 200 وحدة استيطانية في القدس الشرقية

وافقت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، اليوم الأربعاء، على خطط لبناء 200 وحدة سكنية استيطانية جديدة في حي “رموت” الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة بحسب عضو في البلدية.

> وقال عضو بلدية الاحتلال عن حزب “ميريتس” اليساري “بيبي الالو” إن “هذه خطة بناء جديدة ونحن في مرحلتها الأولية”.. محذرًا من تداعيات قرارات من هذا النوع على الجو المشحون أصلا في القدس الشرقية، مضيفًا “هذا قرار سوف يسبب أضرارا كثيرة”.

> من جانبه، ندد “ليئور اميحاي” وهو مسئول في حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان بالقرار وقال إن هذا أمر فظيع خاصة في فترة حساسة كهذه”.