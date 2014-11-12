أخبار عاجلة

فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الاحتلال الإسرائيلي يقرر بناء 200 وحدة استيطانية في القدس الشرقية

Google+ Print
الاحتلال الإسرائيلي يقرر بناء 200 وحدة استيطانية في القدس الشرقية الاحتلال الإسرائيلي يقرر بناء 200 وحدة استيطانية في القدس الشرقية

أرشيفية

وافقت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، اليوم الأربعاء، على خطط لبناء 200 وحدة سكنية استيطانية جديدة في حي “رموت” الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة بحسب عضو في البلدية.
> وقال عضو بلدية الاحتلال عن حزب “ميريتس” اليساري “بيبي الالو” إن “هذه خطة بناء جديدة ونحن في مرحلتها الأولية”.. محذرًا من تداعيات قرارات من هذا النوع على الجو المشحون أصلا في القدس الشرقية، مضيفًا “هذا قرار سوف يسبب أضرارا كثيرة”.
> من جانبه، ندد “ليئور اميحاي” وهو مسئول في حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان بالقرار وقال إن هذا أمر فظيع خاصة في فترة حساسة كهذه”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا