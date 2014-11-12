مصرع طفل بسبب تناوله جرعة دواء زائدة بالمنيا‎

لقى طفل 4 سنوات ، مصرعه بسبب إهمال الطبيب عقب إعطائه جرعة دواء زائدة، أصابته بحالة من التسمم، ولقي مصرعه عقب دخوله في غيبوبة استمرت 7 أيام، بمستشفى المنيا الجامعي.

كان اللواء أسامة متولي مساعد وزير الداخلية أمن المنيا، تلقى إخطارًا من اللواء هشام نصر، مدير البحث الجنائي، بورود بلاغ من مزارع يدعى رجب شعبان، 39 سنة، ومقيم بمركز العدوة، يتهم فيه “حسام. ف”، 42 سنة، طبيب أنف وأذن وحنجرة، باإهمال والتسبب في وفاة نجله عبد الله 4 سنوات، نتيجة حقنه بجرعة مضاد حيوي بلغت 1500 جرام دفعة واحدة.

وأكد والد الطفل المتوفى، أن نجله أصيب بالسخونة، وتوجه به للطبيب لمعالجته، وطلب منه شراء حقنتي مضاد حيوي وفور إعطائه إحداهما، أصيب بحالة إعياء شديدة، وغيبوبة، وتم نقله على أثرها لمستشفى المنيا الجامعي، وتوفي بعد أسبوع.

وبتوقيع الكشف الطبي عليه، أكد أن سبب الوفاة تسمم ناتج عن جرعة دواء زائدة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت باستدعاء الطبيب.