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السيسي يصدر قرار بإنشاء صندوق تحيا مصر

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السيسي يصدر قرار بإنشاء صندوق تحيا مصر السيسي يصدر قرار بإنشاء صندوق تحيا مصر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً بقانون بإنشاء “صندوق تحيا ”، تكون له شخصية اعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتاح له  إنشاء فروع ومكاتب فى المحافظات الأخرى.

ومن جانبه قال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الصندوق يتمتع برعاية الرئيس وفقاً للمادة الثانية من القرار بقانون.

وأضح  المتحدث الرسمى أن القانون ينص على تشكيل مجلس أمناء للصندوق يتولى رسم سياساته العامة، وذلك برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

ويختص الصندوق بمعاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، من بينها تطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، وتمويل المشروعات متناهية الصغر، ومشروعات البنية التحتية، والمشروعات الصغيرة للشباب، وغير ذلك من المشروعات التى تساهم فى دعم الموقف الاقتصادى والاجتماعى للدولة.

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