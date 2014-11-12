أخبار عاجلة

فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستعلامات والمجلس الوطني للإعلام بالإمارات

Google+ Print
مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستعلامات والمجلس الوطني للإعلام بالإمارات مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستعلامات والمجلس الوطني للإعلام بالإمارات

وقعت الهيئة العامة للاستعلامات مذكرة تعاون مع المجلس الوطني للإعلام في دولة الامارات اليوم الاربعاء فى مجال التعاون الاعلامى فى إطار أهمية دور الاعلام في تنمية التفاهم وتعميق روابط الأخوة بين الشعبين.
> وقع السفير صلاح عبدالصادق رئيس الهيئة عن الجانب المصرى، وابراهيم العابد مدير عام المجلس الوطني للاعلام عن الجانب الاماراتى.
> من جانبه ، قال صلاح الدين عبد الصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إن توقيع مذكرة تفاهم بين الإمارات والهيئة تتوج العلاقات المتأصلة بين البلدين فى اطار مؤسسى للاعلاميين تحت مظلة التعاون الإعلامى والتدريب وتبادل الخبرات بين البلدين.
> وأضاف أن المذكرة تعطى الإطار المؤسسى والقانونى لمزاولة تلك العلاقات بين البلدين فى إطار قانونى رغم أنها ممتدة منذ القدم مضيفا أنه ستكون هناك دورات تدريبية للإعلاميين بالبلدين .
> بدوره، أوضح ابراهيم العابد مدير عام المجلس الوطني للاعلام أن مذكرة التفاهم جاءت تتويجا للعلاقات القائمة والمستمرة منذ أربعين عاما في مختلف الميادين والتي أسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان .
> وأكد أن هى قلب العروبة النابض ودعمها لا يعتبر دعما لمصر فقط بل للعالم العربي أجمع.
> وتنص مذكرة التفاهم على أن يشجع الطرفان التعاون وتبادل الخبرات والعمل على اتاحة الفرص التدريبية في البلدين لتنمية وتطوير المهارات الاعلامية ،وتبادل الابحاث والدراسات وتبادل تقديم الدعم الفني والتقني اللازم لتيسير الأداء الاعلامي لكلا الطرفين.
> كما تشجع مذكرة التفاهم بين الطرفين على تبادل زيارات المسؤولين الاعلامين سنوياً بهدف تبادل ونقل الخبرات مع تقديم كافة التسهيلات للمراسلين المقيمين والموفدين في مهام رسمية في البلدين ، فضلا عن المشاركة الفاعلة في كافة المحافل الاقليمية والدولية والتشاور بشأن القضايا الاعلامية ذات الاهتمام المشترك.
> كما يعمل الطرفان على دعم الانتاج المشترك للاصدارات المطبوعة والالكترونية التي تلقي الضوء على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، فضلا عن تشكيل لجنة فنية من المتخصصين تتولى القيام بمتابعة الوثائق الموقعة بين الطرفين وبحث سبل إزالة المعوقات التيتواجه تنفيذ بعض انشطتها.
> ويعمل الطرفان على الربط الالكتروني بين المواقع الرسمية لكل من الهيئة العامة للاستعلامات والمجلس الوطني للاعلام على المعلومات الدولية ضماناً لدقة ومصداقية المعلومات التي تنشر عن البلدين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى