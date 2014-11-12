مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستعلامات والمجلس الوطني للإعلام بالإمارات

وقعت الهيئة العامة للاستعلامات مذكرة تعاون مع المجلس الوطني للإعلام في دولة الامارات اليوم الاربعاء فى مجال التعاون الاعلامى فى إطار أهمية دور الاعلام في تنمية التفاهم وتعميق روابط الأخوة بين الشعبين.

> وقع السفير صلاح عبدالصادق رئيس الهيئة عن الجانب المصرى، وابراهيم العابد مدير عام المجلس الوطني للاعلام عن الجانب الاماراتى.

> من جانبه ، قال صلاح الدين عبد الصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إن توقيع مذكرة تفاهم بين الإمارات والهيئة تتوج العلاقات المتأصلة بين البلدين فى اطار مؤسسى للاعلاميين تحت مظلة التعاون الإعلامى والتدريب وتبادل الخبرات بين البلدين.

> وأضاف أن المذكرة تعطى الإطار المؤسسى والقانونى لمزاولة تلك العلاقات بين البلدين فى إطار قانونى رغم أنها ممتدة منذ القدم مضيفا أنه ستكون هناك دورات تدريبية للإعلاميين بالبلدين .

> بدوره، أوضح ابراهيم العابد مدير عام المجلس الوطني للاعلام أن مذكرة التفاهم جاءت تتويجا للعلاقات القائمة والمستمرة منذ أربعين عاما في مختلف الميادين والتي أسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان .

> وأكد أن مصر هى قلب العروبة النابض ودعمها لا يعتبر دعما لمصر فقط بل للعالم العربي أجمع.

> وتنص مذكرة التفاهم على أن يشجع الطرفان التعاون وتبادل الخبرات والعمل على اتاحة الفرص التدريبية في البلدين لتنمية وتطوير المهارات الاعلامية ،وتبادل الابحاث والدراسات وتبادل تقديم الدعم الفني والتقني اللازم لتيسير الأداء الاعلامي لكلا الطرفين.

> كما تشجع مذكرة التفاهم بين الطرفين على تبادل زيارات المسؤولين الاعلامين سنوياً بهدف تبادل ونقل الخبرات مع تقديم كافة التسهيلات للمراسلين المقيمين والموفدين في مهام رسمية في البلدين ، فضلا عن المشاركة الفاعلة في كافة المحافل الاقليمية والدولية والتشاور بشأن القضايا الاعلامية ذات الاهتمام المشترك.

> كما يعمل الطرفان على دعم الانتاج المشترك للاصدارات المطبوعة والالكترونية التي تلقي الضوء على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، فضلا عن تشكيل لجنة فنية من المتخصصين تتولى القيام بمتابعة الوثائق الموقعة بين الطرفين وبحث سبل إزالة المعوقات التيتواجه تنفيذ بعض انشطتها.

> ويعمل الطرفان على الربط الالكتروني بين المواقع الرسمية لكل من الهيئة العامة للاستعلامات والمجلس الوطني للاعلام على شبكة المعلومات الدولية ضماناً لدقة ومصداقية المعلومات التي تنشر عن البلدين.