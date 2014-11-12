الانتهاء من تركيب 280 عداد مياه لأهالى الإيواء بمركز المنشاة بسوهاج

أكد اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج ، خلال حفل إختتام أعمال توصيل عدادات مياه الشرب لاهالى مساكن الإيواء بالمنشاة ، والمنعقد بمقر الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة ، والممول من جمهورية الصين الشعبية ، أن هذا المشروع ، إستفاد منه 1200 مواطن، وشدد خلال الحفل على ضرورة إستمرار التعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية ،وفتح آفاق جديدة لمجالات التعاون وخاصة في المشروعات الصغيرة.

وأوضح م. ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، أنه تم تمويل المشروع بمبلغ 200 الف جنيه من السفارة الصينية وطالب الوفد الصين بضرورة التوسع في توصيل خدمات مياه الشرب لجميع محافظات مصر.

وأشار اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ، أنه تم الانتهاء من تركيب 280 عداد مياه في 14عمارة سكنية بالمنشاة قبل انتهاء الفترة الزمنية المقررة للمشروع.

وأكد السفير الصيني سونج ايجيو خلال اللقاء ، أن جمهورية الصين الشعبية حريصة على تحقيق التعاون مع جمهورية مصر العربية وان هذا المشروع له اثر وفعالية كبيرة وانه مبادرة لتقديم المزيد من الدعم من السفارة الصينية بمصر.

وأوضحت السفيرة مرفت التلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة ، أن توصيل عدادات مياه شرب للأسر الفقيرة يمثل نوع من أنواع العدالة الاجتماعية وأنها تسعى إلى تنفيذ مشروع تنمية مستدامة لقرى صعيد مصر بهدف تحويل القرى المصرية إلى قرى منتجة ومستقلة لوقف هجرة الاهالى من القرى إلى المدن.