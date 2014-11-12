إم ميسوني تفتتح متجرها الجديد في مدينة الكويت

كشفت "إم ميسوني" M MISSONI عن افتتاح متجر حصري جديد لها في مجمّع ذا جيت مول التجاري بمدينة الكويت. وتتألق الديكورات الداخلية للمتجر بلمسات فاخرة من إبداع كوريا جرانادوس أركيتكتس (Correa Granados Architects). ويمتد المتجر على مساحة 100 متر مربع مقسمة إلى غرفتين، وتفيض بإحساس فريد بالأناقة والطبيعة مع لمسات مفعمة بالدفء والأجواء الخالدة.

ويشع مفهوم المتجر الجديد بألوان باستيل ناعمة تتمازج فيها تدرجات اللون الوردي وروعة اللون الرمادي المدخّن في انسجام فريد مع الخطوط الناعمة، والتشكيلات البيضوية للمفروشات، وبساطة الترحيب لتمنح العملاء إحساساً مفعماً بالهدوء والأناقة الداخلية.

واكتست جدران المتجر بلون وردي شاحب يزداد تألقاً مع الطاولات والقواعد المطلية بلون أبيض مشرق، وإطارات عرض مستطيلة بديعة بيضاء اللون مع حواف مستديرة. وتتيح غرفة القياس للعملاء خصوصية وراحة مميزة مع المرايا الثلاثية. ويتجلى مفهوم الأناقة الشامل للمتجر في تصاميمه الداخلية النابضة بلمسات تجمع بين البساطة، والألوان الناعمة، والخطوط البديعة للمقاعد، والأشكال المستديرة للمفروشات.

وتمتلك "إم ميسوني" M Missoni حالياً شبكة متاجر عالمية واسعة تضم 27 متجراً مستقلاً في مواقع بارزة حول العالم، وحضور لافت في أكثر من ألف متجر متعدد العلامات التجارية على امتداد أكثر من 60 دولة.

إن كنتم في الكويت لاتفوتو فرصة زيارة متجر "إم ميسوني" M Missoni الجديد والتعرف على أحدث المجموعات من ملابس وإكسسوارات.