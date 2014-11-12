أمن الأقصر يكشف غموض العثور على جثة سائق داخل سيارته

كشف ضباط مباحث مركز شرطة طيبة غموض العثور علي جثة سائق داخل سيارته مصابا بطلقات نارية في رأسه بدائرة مركز شرطة طيبة شمال المحافظة.

> حيث تبين من التحريات التي قادها العميد أحمد شتا رئيس فرع البحث الجنائي بالمديرية أن المجني عليه ويدعي ياسر محمد غالب 30 سنة سائق كان متواجدا بسياراته أمام منزل صديقه فارس أحمد مرتضي فارس سائق بقرية المدامواد وأثناء تواجدهما خرج عم الثاني من المنزل ويدعي عبدالحكيم مرتضي فارس احمد 50 سنة يحمل سلاحا ناريا واشتبه في المجني عليه فأطق عياران ناريين أحدهما استقر في رأس المجني عليه ففارق الحياة في الحال .

> وقام المتهم بنقل الجثة داخل السيارة الي منطقة طيبة أمام جولف الأقصر، وكان اللواء متنصر أبوزيد مدير أمن الأقصر قد تلقي اخطارا من العميد أحمد شتا رئيس المباحث الجنائية بالمديرية يفيد بالعثور علي جثة ياسر محمد غالب 30 سنة سائق داخل سيارته بدائرة مركز شرطة طيبة .

> تم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر .