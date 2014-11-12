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فحص 18 سائق فى السويس وثبوت تعاطى 5 منهم للمواد المخدره‎

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فحص 18 سائق فى السويس وثبوت تعاطى 5 منهم للمواد المخدره‎ فحص 18 سائق فى السويس وثبوت تعاطى 5 منهم للمواد المخدره‎

كمين – أرشيفية

واصلت إدارة مرور السويس حملاتها على الطرق الاقليمية، بقيادة العميد محمد الدفرواى، حيث شنت صباح اليوم حملة مرورية بطريق السويس- القاهرة  وكمين 109، باشراف اللواء طارق الجزار مدير امن السويس، واستهدفت الحملة  الكشف عن السائقين متعاطى المخدرات وضبط المخالفين .

وخلال الحملة تم توقيع الكشف وتحليل المخدرات لـ  18 سائق، ثبت تعاطى  2 منهم لمخدر الحشيش، و3 اخرين لعقار الترامادول .

كما شهدت السويس حملات مرورية بالشوارع الرئيسية وطريق الكورنيش والطرق الاقليمية الواصلة بين السويس والمحافظات الاخرى ، حيث تم ضيط 1136 مخالفة مرورية متنوعة .

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