فحص 18 سائق فى السويس وثبوت تعاطى 5 منهم للمواد المخدره‎

واصلت إدارة مرور السويس حملاتها على الطرق الاقليمية، بقيادة العميد محمد الدفرواى، حيث شنت صباح اليوم حملة مرورية بطريق السويس- القاهرة وكمين 109، باشراف اللواء طارق الجزار مدير امن السويس، واستهدفت الحملة الكشف عن السائقين متعاطى المخدرات وضبط المخالفين .

وخلال الحملة تم توقيع الكشف وتحليل المخدرات لـ 18 سائق، ثبت تعاطى 2 منهم لمخدر الحشيش، و3 اخرين لعقار الترامادول .

كما شهدت السويس حملات مرورية بالشوارع الرئيسية وطريق الكورنيش والطرق الاقليمية الواصلة بين السويس والمحافظات الاخرى ، حيث تم ضيط 1136 مخالفة مرورية متنوعة .