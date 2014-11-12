هكذا أثبتت جينيفر أنيستون لبراد بيت أنها سعيدة

رغم أنها مخطوبة منذ أكثر من 5 أعوام، إلا أن الممثلة العالمية Jennifer Aniston لم ترتد خاتم خطوبتها في العلن إلا الآن، وبعد أن تزوج الممثل العالمي Brad Pitt.

فقد أطلّت Jennifer في برنامج Variety’s Actors on Actors في لوس أنجلس، وهي ترتدي خاتم الخطوبة الذي لفت الأنظار لأول مرة في يدها.

وتعمدت النجمة البالغة من العمر 43 عاماً، أن تظهر الخاتم أكثر من مرة أثناء التسجيل، لتؤكد أنها سعيدة وفي حالة معنوية مرتفعة، وتثبت أن علاقتها بخطيبها على ما يرام بعد الشائعات التي انتشرت في الصحف حول مشاكل بينهما قد تؤدي إلى الانفصال، وعلى أثر الأخبار التي تروّج دائماً أن Jennifer لم تتخط حتى اليوم انفصالها عن حبيبها السابق Brad.

وفي سياق متصل، أكدّ خبراء المجوهرات أن خاتم الممثلة عبارة عن 8 أقراط من الماس، ويصل ثمنه إلى 500 ألف دولار.

يذكر أن Jennifer Aniston تقوم حالياً بالإعداد مع أبطال المسلسل الكوميدي الشهير friends، لبدء تصوير حلقات جديدة تحمل الروح الكوميدية التي ميزتهم، وكانت السبب الرئيسي في نيلهم شهرة واسعة حول العالم.