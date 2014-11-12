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غادة عبد الرازق ترفض النصيحة بالابتعاد عن أحمد عز

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غادة عبد الرازق ترفض النصيحة بالابتعاد عن أحمد عز غادة عبد الرازق ترفض النصيحة بالابتعاد عن أحمد عز

الخميس 13-11-2014 16:17

بمجرد إعلان خبر التقاء الفنانة المصرية غادة عبد الرازق بمواطنها الفنان أحمد عز في فيلم جديد يحمل اسم "المطبعة"، نصحها المقربون منها طبقاً لما علم "سيدتي نت" بضرورة الابتعاد عن العمل معه، لأن عز فقد جماهيريته بشكل كبير بعد قضيته مع زينة وكشف زواجه السري من المطربة أنغام. وجاءت كذلك بعض التعليقات لها عبر صفحتها الشخصية على "فيس بوك" تنصحها نفس النصيحة لدرجة قال لها أحد المعلقين"اجتنبوا مواضع الشبهات"، ولكن كان ردّ غادة دائماً على المقربين منها أنها تعتزّ بصداقتها لعز وأنه صديق مشترك بينها وبين زوجها محمد فوده وبينهما علاقات أسرية وأنها لا دخل لها بمشاكله الشخصية.

 

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