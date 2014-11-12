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زوج روبي يخرج زينة من أزمتها!

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زوج روبي يخرج زينة من أزمتها! زوج روبي يخرج زينة من أزمتها!

الأربعاء 12-11-2014 16:40

استقرّ المخرج المصري سامح عبد العزيز، زوج الفنانة المصرية روبي، على الفنانة زينة لتشاركه في فيلمه الجاري إعداده حالياً "الليلة الكبيرة".

وسيكون هذا العمل هو الأول لزينة سينمائياً بعد قضيتها مع أحمد عز.

فيلم  "الليلة الكبيرة" هو من نوعية أفلام "اليوم الواحد"، إذ تقع أحداثه كلها في يوم واحد في أحد الموالد الشعبية، مستعرضاً عالم هذه الموالد والأحداث المصاحبة له.

ويشارك زينة في العمل، كل من: نيللي كريم وعمرو عبد الجليل، وهو من إنتاج أحمد السبكي.

 

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