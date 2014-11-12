سماح سعيد تحتفل بألبومها في ساقية الصاوي

احتفلت الفنانة سماح سعيد بطرح ألبومها الأول "فرح ودموع" الذي أنتجته "روتانا"، خلال احتفال قدمته أمام جمهور ساقية الصاوي في مصر.



وقدّمت سماح مجموعة من أغاني ألبومها الجديد، كما غنّت لأهم نجوم الطرب الأصيل: عبد الحليم حافظ، وأم كلثوم، وردة، وفايزة أحمد ووديع الصافي.



وأشارت سعيد إلى حرصها على المشاركة في الحفلات المختلفة لتقديم روائع الطرب الأصيل، ولفتت إلى أنها تقوم حالياً بالتحضير لتصوير أغنية جديدة بعنوان "بشويش" لطرحها خلال الفترة المقبلة.

وعبّرت سماح سعيد عن سعادتها بإحياء حفل غنائي في ساقية الصاوي، التي تُعد مركزاً هاماً لإثراء الحياة الفنية والثقافية في مصر، أمام جمهور الساقية الذي يعشق الفن والموسيقى والطرب الأصيل، على حد تعبير الفنانة.

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