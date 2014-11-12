جينيفر لورانس تقاطع مواقع التواصل الاجتماعي

أكدت النجمة العالمية Jennifer Lawrence أنها لن تفكر يوماً بإنشاء حساب باسمها على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي حديث لها لإذاعة BBC قالت النجمة إنها مقاطعة لكافة مواقع التواصل الاجتماعي لسببين: الأول هو عدم قدرتها على التعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة، والثاني هو أن شبكة الإنترنت لم تحترمها، بعد فضيحة تسريب صورها العارية.

وقالت Jennifer: "لا أستطيع حقيقة متابعة رسائل البريد الإلكتروني التي تردني ، وبالتالي فإن فكرة إنشاء حساب على Twitter أو غيره غير واردة بالنسبة إليّ على الإطلاق، وأنا لا أعرف ما هو الغرض من استخدامه".

كما أضافت النجمة أن شبكات التواصل الاجتماعي لم تحترمها، بعد فضيحة تسريب صورها العارية الخاصة من هاتفها المحمول على عدد من المواقع الإباحية في الأول من شهر سبتمبر الماضي، حيث قالت: "إن شبكة الإنترنت ازدرتني كثيراً، فأنا أشعر بعد فضيحة تسريب صوري العارية أنني مثل فتاة طائشة في المرحلة الثانوية أصبح شرفها مستباحاً لدى الجميع".

وختمت النجمة Jennifer Lawrence حديثها بالقول إنه في حال رأى أحد معجبيها حساباً لها على Twitter أو Facebook أو Instagram، فهو من المؤكد مزيّف ولا يخصّها أبداً.

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