تومي عمران يتعرى مجدداً!

يبدو أنّ السعودي تومي عمران، قرر تحدي كل موجات الانتقادات والظهور عارياً مجددا،ً في جلسة تصوير لإعلان إحدى ماركات الملابس الداخلية.

وبحسب الصحف والمجلات التركية التي نشرت خبر بعنوان "تاركان العرب تومي عمران عارٍ في إعلان تركي مقابل ١٥٠ ألف يورو"، فقد ظهر تومي في إحدى الصور عارياً تماماً ومتكئاً على سرير أبيض، وصورة أخرى بدا فيها وهو يرتدي ملابس داخلية.

يذكر أنّ تومي ظهر شبه عارٍ على غلاف إحدى المجلات اليونانية في بدايات عام 2013، الأمر الذي قابله موجة كبيرة من الانتقادات، وأحدث ضجة إعلامية، إذ تناقلته وسائل الإعلام في الوطن العربي.



فهل وجد تومي من خلال هذه الصور الطريق الأقصر والأسرع للشهرة؟ أم أن الأمر مجرد جرأة ناتجة عن تربيته البعيدة عن عادات وثقافة الوطن العربي؟

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