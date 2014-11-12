جلسة تصوير خاصة لأنجلينا جولي

نشر المصوّر الشهير Mario Testino صوراً مميزة للنجمة العالمية Angelina Jolie كان قد التقطها لها خلال جلسة تصوير خاصة بمجلة "Vanity Fair".

وقد أراد المصوّر أن يعرض على جمهور مندوبة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، جمالها الطبيعي وراء العدسات وأثناء التقاط الصور لها، فنشر بعض الصور على صفحته الخاصة بـ Instagram.

وكانت Angelina تناولت الفطور مع Mario قبل بدء جلسة التصوير في فندق راق وإلى جانب بركة سباحة مميزة، ولم يستطع المصور أن يقاوم هذه اللحظات المميزة فأصرّ أن يوثقها كلها بصور مع انعكاسات مميزة.

وقد أرفق Mario صور النجمة ببعض الكلمات التي عبّر فيها عن إعجابه بشخصية Angelina الممثلة، المخرجة والأم.

يذكر أن النجمة Angelina Jolie خضعت لجلسة التصوير لصالح مجلة "Vanity Fair" حيث تحدّثت معهم في عددها للشهر المقبل عن زواجها بالنجم العالمي Brad Pitt في آب المنصرم، مؤكدة أنّ الزواج غيّر في حياتها وعلاقتها بشريكها، معتبرة أنّ فكرة أنهما زوج وزوجة جميلة.

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