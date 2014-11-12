بالصور..محافظ الغربية يتفقد مستشفى المحلة العام ويشيد بخدماته الطبية

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فقد اللواء محمد نعيم محافظ الغربية ، مستشفى المحلة العام لمتابعة سير العمل بها والخدمات الطبية المقدمة للمرضي .

وأشاد المحافظ ، بالخدمه الصحية بجميع أقسام المستشفى والتى ظهرت من خلال رضا المترددين على المستشفى من التحسن الملحوظ فى أداء الخدمه بالمستشفى والاستجابه السريعة والتدخل الفورى لعلاج الحالات الحرجة .

وطالب المحافظ الدكتور سعد مكي مدير المستشفى بالاهتمام بمنظومه الامن وتوفير جهاز للكشف على المترددين على المستشفى والاستعانه بشركه للامن لتحقيق الانضباط الكامل وعدم دخول سيارات النقل والتوك توك فى ساحة المستشفى .