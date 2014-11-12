القبض على 20 فى محاولة الهجوم على “لنش” بحرية بدمياط.. ونقل المصابين بالطائرات

قال مصدر عسكرى، اليوم الأربعاء، إنه أثناء قيام وحدة من القوات البحرية “لنش” لتنفيذ نشاط قتالي داخل عرض البحر المتوسط 400 ميلا، شمال ميناء دمياط، قام عدد من البلانسات بإطلاق النيران من عدة اتجاهات مختلفة على اللنش.

وقامت القوات البحرية، بدفع عناصر مقاتلة ومتخصصة من القوات البحرية والبرية لمعاونة اللنش ونجدته.

واندلع حريق في اللنش، نتيجة لتبادل إطلاق النيران، وتم تدمير 3 بلانس والقبض على 20 فردًا من المشاركين في الهجوم، وتجري الآن عمليات الإنقاذ والإخلاء.

وانطلقت طائرات الهيلوكوبتر، عقب حدوث الهجوم لنقل المصابين إلي إحدي المستشفيات مدينة دمياط.

وقامت جهات سيادية، بالتحقيق الفوري والعاجل فى الواقعة، لكشف ملابسات الهجوم على وحدة القوات البحرية بعرض البحر المتوسط.