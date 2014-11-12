6 خطوات لشعر أكثر قوة وأقل تساقطًا

هناك الكثير من الأسباب التي قد تسبب التساقط لشعرك. بعضها قد يكون طبيًّا، والآخر قد يكون بسبب روتين خاطئ في التعامل مع الشعر. إليك ست خطوات من "سيدتي نت" للتخلص من تساقط الشعر ابدئي بها من اليوم، وإذا استمر شعرك في التساقط والتقصف فعليك حينها استشارة الطبيب.

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1.الحفاظ على نظافة الشعر: يحتاج شعرك إلى عناية خاصة للتعامل معه في ظل الظروف البيئية المتقلبة، لذا عليك الاهتمام باستعمال شامبو يناسب طبيعته مع ضرورة احتوائه على مضاد للجراثيم، ولا تنسي استخدام البلسم المناسب لشعرك.

2.تدليك فروة الرأس: فروة رأسك هي الأساس الذي يقوم عليه صحة شعرك، يمكنك الاستفادة من فوائد التدليك من خلال غسل شعرك مرة أسبوعيًّا بشامبو والقليل من مشروب النعناع، فهذا التدليك يساعد على تنشيط الدورة الدموية لفروة الرأس بأكملها.

3.البعد عن مكواة الشعر: يمكن للحرارة العالية والمواد الكيميائية الزائدة أن تضعف شعرك وتسبب له التقصف والجفاف، مما يؤدي إلى تكسره وتلفه. وللتغلب على هذا الأمر يمكنك أن تقومي بوضع قناع مغذٍ لفروة الرأس والشعر يحتوي على فيتامينات B5 وE والبروتينات مرة كل أسبوع.

4.بخاخات الشعر: هناك بعض أنواع البخاخات التي تساعدك في الحصول على شعر مجعد والبعض الآخر تساعدك في الحصول على شعر جذاب وكثيف، حاولي اختيار البخاخ المناسب للحفاظ على جمال وصحة شعرك.

5.إذا كنت من أصحاب الشعر الفاتح الخفيف؛ فعليك تغيير لون شعرك إلى الأسود أو البني حتى يبدو أكثر كثافة.

6.وإذا كان شعرك طويلًا وخفيفًا من الأطراف؛ فعليك قص الأطراف باستمرار حتى يبدو شعرك أكثر كثافة وجاذبية.

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