7 مستحضرات لأي لاينر على طريقة Dita Von Teese

العين المسحوبة بالأي لاينر المجنّح هي من أساسيات مكياج ديتا فون تيس. لكن اختيار الأي لاينر المناسب يؤثر في رسمة العين وسهولة تطبيق الكحل. تختلف أنواع الأي لاينر من القلم، إلى الكحل السائل، أو الجيل.

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•قلم الكحل : من ميزاته أنه يمكن تطبيقه بسرعة. لكنه يميل إلى ترك الآثار. لذلك، ننصحك باختيار قلم قابل للسحب. وبعد تطبيقه، ضعي القليل من الظلال للحدّ من التلطيخ، ثم الحفاظ على مكياجك لفترة أطول.

•أي لاينر سائل: هو الأكثر دراماتيكية، والأكثر صعوبة في التطبيق في العادة، إذ يجب على اليد أن تكون ثابتة عند وضعه. لكنه يرسم الخط الأكثر دقة ووضوحاً. إذا قمت بخطأ ما عند الاستخدام، فانتظري حتى يجفّ، ثمّ أزيليه بقطنة مع مزيل المكياج.

•الأي لاينر الجيل: يتميّز هذا النوع من الأي لاينر بأنّه يُناسب البشرة الدهنية، ويمكن استخدامه في الأجواء الرطبة. لكن ننصحك بعد استعماله بتنظيف الفرشاة باستمرار لمنعها من التصلّب.

استمتعي بموضة المونوكروم، وأبرزي جمالك الخاص بمكياج ينقل لك جاذبية ديتا فونتيس.

موقع " سيدتي نت" اختار لك أحدث 7 مستحضرات لرسم الأي لاينر:

1." لونغ وير جيل أي لاينر" Long Wear Gel Eyeliner من بوبي براون Bobbi Brown

2. " أي امباكت لونغوير بانسيل" Eye Impact Longwear Pencil من غوتشي Gucci

3. " أرتلاينر براسيجن بوينت " Artliner Precision Point من لانكوم Lancôme

4." لانر كوتور براسيجن فالت تيب" Liner Couture Precision Felt Tip من جيفنشي Givenchy

5. " اكريتور دو شانيل ستيلو أي لاينر" Ecriture de Chanel Stylo Eye Linerمن شانيل Chanel

6. " نوفل رومانس برايمري فلويدلاين أي بانسيل" Novel Romance Primary Fluidline Eye Pencilمن ماك Mac

7. " أي لاينر جيل " Eyeliner Gel من إيف سان لوران Yves Saint Laurent

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