المغرب: سنرد على الكاف بقوة في حالة صدورعقوبات مغلظة ضدنا

أ ش أ / اعترض وزير الشباب والرياضة المغربي "محمد أوزين" على البيان الذي نشره الاتحاد الأفريقي /كاف / أمس الثلاثاء بشأن انسحاب أسود الأطلس من استضافة كأس الأمم الإفريقية 2015.

وأكد أوزين أن بلاده لم تعتذر ولم ترفض تنظيم المسابقة، بل تمسكت بحق التأجيل لخوف حكومة المملكة من انتشار مرض أيبولا القاتل الذي لم يجد العالم أي حل لمنعه حتى الآن.

إفريقيا بدون المغرب لمدة 4 سنوات؟

و علق الوزير فى تصريح للصحفيين على العقوبات المحتمل توقيعها على الاتحاد بلاده من قبل الكاف الذي يتهم المغرب بالتهرب من المسؤولية،واكد على أن بلاده لم تهرب من المسؤولية، واصرت الحكومة على موقفها لحماية اللعبة الشعبية الأولى في العالم داخل القارة السمراء، وأيضا لحرص الدولة على صحة المواطنين والمشجعين الأفارقة.

وشدد على ان بلاده سترد بقوة على اللجنة التنفيذية للكاف في حالة صدورعقوبات مغلظة، رافضا الكشف عن التفاصيل مكتفيا بالإشارة إلى أنه لن يستبق الأحداث في الوقت الراهن.