السجن 3 سنوات لـ 25 إخواني وسنة مع الشغل لـ 8 آخرين بأسيوط

قضت محكمة جنايات أسيوط ،اليوم الاربعاء ، بمعاقبة 25 متهما بالحبس سنة مع الشغل عما اسند اليهم وذلك في القضية رقم 1728 لسنة 2014 جنايات ثان أسيوط ، لاتهامهم بالتجمهر في ذكرى ثورة 25 يناير.

والمتهمون هم “مصطفى عاطف ريحان ، مصطفى محمود يوسف ، وعبدالله محمد محمد جادالله ،وشريف محمد علي شحاته ،و الحسن حسنين عبدالعزيز ومحمود محمد عطية حسن ،و علاء فتحي عبدالرحمن محمد ،و عبدالرحمن عبدالعزيز خلف محمد ، ومحمد جمال محمد حسانين،و محمد منير جلال علي ،و شهاب أنور عبدالروؤف عبدالباسط ،و عاصم محمد محمد جادالله ،و أيمن طاهر محمد متولي ، و محمد مكرم أحمد محمد ، وعبدالحميد ديوشي ابوالعلاء عمر ،و حمادة محمد جادالله عميرة ،و الهيثم عبدالعليم محمد عبدالعليم ، وأحمد رافت محمد أحمد ،و عيد سيد محمد سيد ، وعمر كمال معبد عطية ،و محمود حسن محمود أحمد ، وأحمد صديق هاشم محمد ، ومحمد عبدالرازق حسب النبي ، وسيد عبدالرحيم عبدالعزيز عبدالرحيم ، ومحمد عطية علي عبدالعال بالحبس 3 سنوات ومعاقبة كلا من أحمد إيهاب أنور ثابت ،و محمد أيمن ابراهيم محمد ،و عبدالله أشرف محمد سيد ،و عمر عبدالحكيم زناتي عبدالعال ،و مختار أحمد مختار زكي ،و عبدالرحمن وجدي عبدالفتاح محمد ، وأحمد محمد رشاد شحاته ، وعمر محمد حسن محمود” .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة رئيساً ، ومحمد فهمي عبد الكريم وسليمان الشاهد أعضاء ، وأمانة سر بخيت شحاته وزكريا حافظ .

وكان مصطفى الفنجري وكيل نيابة جنوب أسيوط ، تلى قرار الإحالة بانه بتاريخ 25 يناير الماضي انضم المتهمون الى جماعة الاخوان الارهابية والتي تهدف الى تعطيل احكام الدستور ومنع سلطات الدولة من ممارسة اعمالها واستعمل المتهمون القوة والعنف مع موظفيين عموميين من قوات الشرطة لمنعهم من اداء عملهم ، وظبطهم حال قيامهم بالتظاهر دون إخطار قسم ثان ، وقام المتظاهرون برشق قوات الشرطة بالحجارة ، واحدثه اصابة المجندين وليد محمد طهطاوي ومحمد محمدين عبدالقادر ، قاصدين من ذلك مقاومتهم وتسببه عمدا بالاخلال بالامن العام كما ان المتهم السابع احرز سلاحا ناريا فرد خرطوش كما احرز ذخائر عدت طلقات .