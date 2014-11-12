أخبار عاجلة

فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

إحالة 3 متهمين بإلقاء قنبلة بمسجد الساحل إلى نيابة شمال القاهرة

Google+ Print
إحالة 3 متهمين بإلقاء قنبلة بمسجد الساحل إلى نيابة شمال القاهرة إحالة 3 متهمين بإلقاء قنبلة بمسجد الساحل إلى نيابة شمال القاهرة

صورة أرشيفية

أحالت نيابة الساحل برئاسة المستشار عمرو جمال وكيل أول النيابة، 3 متهمني من عناصر جماعة الاخوان الارهابية الى نيابة شمال القاهرة الكلية بالعباسية تمهيدا لاحالتهم الى محكمة الجنايات وذلك فى واقعة إلقاء قنبلة داخل مسجد بالساحل اواخر شهر ديسمبر الماضى.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن إخوانيًا دخل دورة مياه المسجد بحوزته 3 قنابل يدوية، وسقطت منه واحدة بطريق الخطأ مما أسفر عن وقوع صوت أثار فزع المتواجدين بالمسجد، مما أدى إلى اتجاه عدد من المترددين على المسجد تجاه دورة المياه وقاموا بتهريب المتهم.

وأسفرت معاينة النيابة، عن وجود عدد من المسامير والبارود بداخل دورة مياه المسجد.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا