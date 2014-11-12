إحالة 3 متهمين بإلقاء قنبلة بمسجد الساحل إلى نيابة شمال القاهرة

أحالت نيابة الساحل برئاسة المستشار عمرو جمال وكيل أول النيابة، 3 متهمني من عناصر جماعة الاخوان الارهابية الى نيابة شمال القاهرة الكلية بالعباسية تمهيدا لاحالتهم الى محكمة الجنايات وذلك فى واقعة إلقاء قنبلة داخل مسجد بالساحل اواخر شهر ديسمبر الماضى.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن إخوانيًا دخل دورة مياه المسجد بحوزته 3 قنابل يدوية، وسقطت منه واحدة بطريق الخطأ مما أسفر عن وقوع صوت أثار فزع المتواجدين بالمسجد، مما أدى إلى اتجاه عدد من المترددين على المسجد تجاه دورة المياه وقاموا بتهريب المتهم.

وأسفرت معاينة النيابة، عن وجود عدد من المسامير والبارود بداخل دورة مياه المسجد.