تحقيقات المباحث: 4 أشخاص نفذوا حادث اختطاف ابن ضابط الأمن الوطني السابق

كشفت تحقيقات المباحث، في حادث اختطاف نجل ضابط سابق بالأمن الوطني ، عقب خروجه من المنزل متجهًا إلي مدرسة خاصة بالشيخ زايد.

وأضافت التحقيقات، أن منفذو الحادث 4 أشخاص مسلحون، أوقفوا سيارة المجني عليه عبارة عن سيارة دوبل كابينة وهشموا زجاجها وتعدوا بالضرب علي سائقها بطفيات الحريق، ثم اختطفوا الضحية وهربوا.

وأكدت التحقيقات، أن أتوبيس مدرسي كان يسير خلف سيارة المجني عليه اكتشف سائقه الواقعة فاتصل بالشرطة للابلاغ عن الحادث، وان احد التلاميذ نجح في التقاط رقم اللوحات المعدنية لسيارة المتهمين.

وأدلي شهود العيان، بأوصاف تفصليلة للجناة، وتكثف أجهزة الأمن جهودها للقبض علي الجناة عن طريق تتبع أرقام اللوحات المعدنية لسيارة المتهمين.