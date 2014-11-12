أخبار عاجلة

فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

تحقيقات المباحث: 4 أشخاص نفذوا حادث اختطاف ابن ضابط الأمن الوطني السابق

Google+ Print
تحقيقات المباحث: 4 أشخاص نفذوا حادث اختطاف ابن ضابط الأمن الوطني السابق تحقيقات المباحث: 4 أشخاص نفذوا حادث اختطاف ابن ضابط الأمن الوطني السابق

كشفت تحقيقات المباحث، في حادث اختطاف نجل ضابط سابق بالأمن الوطني ، عقب خروجه من المنزل متجهًا إلي مدرسة خاصة بالشيخ زايد.

وأضافت التحقيقات، أن منفذو الحادث 4 أشخاص مسلحون، أوقفوا سيارة المجني عليه عبارة عن سيارة دوبل كابينة وهشموا زجاجها وتعدوا بالضرب علي سائقها بطفيات الحريق، ثم اختطفوا الضحية وهربوا.

وأكدت التحقيقات، أن أتوبيس مدرسي كان يسير خلف سيارة المجني عليه اكتشف سائقه الواقعة فاتصل بالشرطة للابلاغ عن الحادث، وان احد التلاميذ نجح في التقاط رقم اللوحات المعدنية لسيارة المتهمين.

وأدلي شهود العيان، بأوصاف تفصليلة للجناة، وتكثف أجهزة الأمن جهودها للقبض علي الجناة عن طريق تتبع أرقام اللوحات المعدنية لسيارة المتهمين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا