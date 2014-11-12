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تأجيل محاكمة عصابة “ريا وسكينة” لـ10 يناير المقبل لسماع الشهود

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تأجيل محاكمة عصابة “ريا وسكينة” لـ10 يناير المقبل لسماع الشهود تأجيل محاكمة عصابة “ريا وسكينة” لـ10 يناير المقبل لسماع الشهود

صورة أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة ما يعرف إعلاميا بعصابة ”ريا وسكينة” المتخصصة في استدراج الرجال من كوبري قصر النيل، وسرقتهم وقتلهم، والمتهم فيها كل من عمر محمد أحمد السيد، ومحمود عبد الراضي عبدالحميد، وحامد طه عزت إبراهيم، وحسن أحمد حسن أحمد، وسوسن عزت إبراهيم عز العرب، ودنيا محمد محمد منصور محبوسين، وشيماء موسى شعبان هاربة، لجلسة 10 يناير المقبل لسماع الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، وبعضوية المستشارين أحمد أحمد الدهشان، وعمرو فوزي، وبسكرتارية أيمن عبداللطيف، أحمد الرفاعي.

تعود القضية ليوم 28 أكتوبر الماضي بدائرة قسم قصر النيل؛ حيث وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة قتل المجني عليه محمد عصام محمد الفلكي عمد، وأعدت المتهمة السادسة 3 أسلحة نارية ”خرطوش”، قدمتها للمتهمين من الأول وحتى الرابع، وقام المتهمان السابع والثامن باستدراج المجني عليه، وخديعة إلى أعلى كوبري قصر النيل؛ حيث كان المتهمين راغبين في الانتقام منه، وما أن ظهر المجني عليه لهم حتى إنهال عليه المتهم الأول بوابل من الاعيرة النارية فأصابه بذراعه الأيمن، وحاول الهرب عسى أن يجد من يجيره إلا أن المتهم لم يتركه بل أسرع خلفه لملاحقته حتى تمكن من إطلاق عيارا ناريا في رأسه أدى إلى كسر جمجمته ووفاته في الحال.

 

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