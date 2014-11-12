بالصور..القبض على شبكة آداب داخل شقة بفيصل‎

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، بإشراف اللواء مجدى موسى، مدير الإدارة العامة للآداب والنشاط الخارجى، من ضبط شبكة دعارة مكونه من ساقطتين داخل احدى الشقق بمنطقة فيصل بالجيزة مقابل مبالغ مالية .. كما تم ضبط ساقطة أخرى تدعى شمس لقيامها بإدارة مسكنها بجامعة الدوليالعربى للدعارة .. القى القبض عليهن، واعترفن المتهمين بارتكابهم الجريمة، وأحيلوا إلى النيابة التى تولت التحقيق.

وردت معلومات للعقيد تامر سميررئيس قسم مكافحة الإتجار بالبشر بالادارة العامة لحماية الاداب تفيد قيام الساقطتين باستقطاب لراغبى المتعة، عن طريق الهاتف المحمول وشبكة الانترنت مقابل أموال وتم إخطار اللواء حسن عباس نائب مدير الإدارة العامة بالواقعة، فكلف رجال الإدارة بإجراء التحريات، وسرعة ضبطهن.

توصلت تحريات العقيد تامر سمير، إلى صحة المعلومات، وتبين الساقطتين أحدهما خريجة كلية صيدلة والأخرى اقتصاد وعلوم سياسية مقابل 700 دولار فى الليلة الواحدة فأعد العقيد عمرو بدر الدين خطة لضبطهم وتمت مداهمة الشقة وألقى القبض علهن فى حالة تلبس.