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بالصور .. عمال شويبس بالمنطقة الصناعية بالمنوفية يستغيثون بالسيسى

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بالصور .. عمال شويبس بالمنطقة الصناعية بالمنوفية يستغيثون بالسيسى بالصور .. عمال شويبس بالمنطقة الصناعية بالمنوفية يستغيثون بالسيسى

“فين حقوق عمالك ياريس”… شعار يرفعه عمال شركة شويبس بالمنطقة الصناعية بالمنوفية بعد 12 يوما من الإعتصام دون جدوى أو إهتمام من المسئولين للمطالبة بعدم تشريد العمالة.

وتظاهر المشاركون  مساء اليوم الأربعاء أمام مقر الشركة رافعين لافتات ” اعتصام سلمى مفتوح لعمال شويبس”، مرددين هتافات مناهضة لوزيرة القوى العاملة مطالبين الرئيس السيسى بالتدخل بعدما تجاهلهم رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب – حسبما أكدوا – مؤكدين أنهم تواصلوا بكافة الطرق مع مكتب رئيس الوزراء لكن المسئولين بالمكتب قالوا لهم ” فوتوا علينا بكره “.

يذكرأن عمال”شويبس” وعددهم 1000 عامل ، دخلوا فى إعتصام مفتوح عن العمل إعتراضا على قرار رئيس مجلس إدارة الشركة ببيعها لإحدى شركات المياه الغازية دون العمال بعد عملهم فى الشركة بمدة 18 عام وأكثر .

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